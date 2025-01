A l’occasion de ce mercato hivernal, le PSG voit un dossier prioritaire à gérer, celui de Randal Kolo Muani. Sur les tablettes de clubs en Angleterre, en Allemagne ou encore en Italie, l’attaquant français semble se diriger vers un départ inéluctable ces prochaines semaines.

Après une saison et demi sur le banc du PSG, Luis Enrique doit encore parfaire son effectif, notamment son secteur offensif. A la recherche d’un profil en particulier pour occuper le poste d’avant-centre, l’ancien sélectionneur n’est pas satisfait de Randal Kolo Muani qui n’entre plus dans ses plans, et se dirige tout droit vers une fin d’aventure parisienne. Le soucis de cet hiver 2025 ? Trouver la meilleure solution pour une porte de sortie. Ainsi, les derniers échos de la presse évoquent des intérêts en Angleterre, en Allemagne, mais aussi en Italie. En effet, de l’autre côté des Alpes, nos confrères de La Stampa évoquent le dossier aujourd’hui. Pour la Juventus Turin, le salaire de Dusan Vlahovic (12M€ annuel) pèse dans les comptes, et les dirigeants turinois lorgnent sur Randal Kolo Muani. Ainsi, l’idée d’un échange fait son apparition. Si l’échange ne se fait pas, Arsenal serait dans la course pour accueillir l’attaquant serbe, et le club de la Vieille Dame serait tout de même intéressé par l’idée de s’attacher les services de l’international français du PSG.

Toujours selon les informations de La Stampa, l’équipe entraînée par Thiago Motta pourrait se voir renforcée par un duo Randal Kolo Muani – Joshua Zirkzee en cas de départ de Dusan Vlahovic, vers le PSG, ou Arsenal.