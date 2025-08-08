Randal Kolo Muani

Mercato : Randal Kolo Muani cible prioritaire de Newcastle ?

Afin de continuer d’avancer sur le marché des transferts, le PSG doit dégraisser. Ainsi, des dossiers pourraient rapporter plus que d’autres, c’est le cas de celui de Randal Kolo Muani.

Afin de faire entrer des liquidités et se débarrasser de certains salaires, le Paris Saint-Germain doit travailler dans le sens des départs sur le marché des transferts. Un paramètre qui permettra par la suite aux dirigeants parisiens d’avancer sur des recrutements. Pour démarrer dans ce sens, le dossier Randal Kolo Muani pourrait être un excellent début. En effet, s’il est envoyé à la Juventus Turin avec insistance après y avoir été prêté la saison passée, l’attaquant français pourrait jouer en noir et blanc ailleurs. Selon les informations de Sky Sport, le PSG pourrait bénéficier de la signature de Benjamin Sesko à Manchester United, un transfert qui pousse Newcastle, qui s’est fait doublé, à regarder ailleurs. Et les Magpies se tournent donc vers les champions d’Europe avec Randal Kolo Muani en « tête de liste » et le nom de Gonçalo Ramos aux côté de ceux d’Ollie Watkins et Nicolas Jackson en plan B. Selon le journaliste allemand Patrick Berger, les discussions seraient concrètes entre Newcastle et Randal Kolo Muani.

