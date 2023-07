Mercato : Randal Kolo Muani devenu priorité du PSG

Si le dossier Harry Kane s’annonce compliqué pour le PSG, la piste menant à Randal Kolo Muani prendrait de l’épaisseur ces dernières heures. En effet, l’attaquant de l’Eintracht Francfort réunirait tous les suffrages en interne au Paris Saint-Germain pour une arrivée.

Alors que le marché des transferts bat son plein, le Paris Saint-Germain continue de se montrer actif afin de renforcer son secteur offensif. En effet, pour cela, c’est une enveloppe de 200 millions d’euros qu’avancent les derniers échos de la presse. Si Harry Kane semblait être la priorité, la volonté de l’Anglais de rejoindre le Bayern Munich, on ne peut plus actif sur le dossier, conjuguée à la gourmandise d’Aurelio De Laurentiis qui réclame 180 millions d’euros pour libérer Victor Osimhen, le recrutement de Randal Kolo Muani « fait même figure, en interne, de priorité« , au Paris Saint-Germain, selon Le Parisien. Si la piste Harry Kane était bel et bien réelle, nos confrères du quotidien français affirment que Luis Campos piste le profil de Kolo Muani depuis un moment, mais souhaite s’assurer de la motivation de l’ancien du FC Nantes. Par ailleurs, l’attaquant de l’Eintracht Franfort est « validé à tous les étages » au PSG. Tellement validé, que même Kylian Mbappé verrait d’un bon œil l’arrivée de son coéquipier en Equipe de France sous les cieux parisiens. Les deux joueurs, Bondynois du même âge, entretiennent une bonne relation. De son côté, Luis Campos échange au quotidien avec Luis Enrique afin de définir les contours de l’effectif Rouge & Bleu, et Randal Kolo Muani entrerait donc dans les plans des deux hommes.

Kolo Muani à quel prix au PSG ?

Si les dernières informations avancent une enveloppe conséquente de 200 millions d’euros pour le secteur offensif du PSG, une grosse partie pourrait être réservée pour le recrutement de Randal Kolo Muani. Sous contrat avec l’Eintracht Francfort 2027, l’attaquant des Bleus pourrait devenir le plus gros transfert du club pensionnaire de Bundesliga. C’est en tous cas le souhait du dernier onzième du championnat d’Allemagne, qui avait céder Luka Jovic au Real Madrid en 2019 contre 63 millions d’euros. La concurrence de Manchester United, du Bayern Munich et dans une moindre mesure de Chelsea, pourrait faire grimper les enchères. Si une somme oscillant entre 70 et 80 millions est évoquée par nos confères du Parisien, la presse allemande avance 120 millions d’euros.

Nos confrères de L’Equipe parlent d’une rencontre ce lundi entre Luis Campos et Jonathan Barnett, représentant de Randal Kolo Muani. Financièrement, le quotidien sportif annonce que l’Eintracht Francfort espèrerait 70 millions d’euros (hors bonus). Il faudra cependant trouver un accord avec le club d’outre-Rhin, et convaincre l’ancien attaquant du FC Nantes, qui semble apprécier la Premier League, qui, comme le PSG, lui fait les yeux doux.