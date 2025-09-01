Mercato – Randal Kolo Muani ne rejoindra pas la Juventus

C’est l’un des dossiers qui a animé le mercato estival du PSG. Randal Kolo Muani ne rejoindra pas définitivement la Juventus Turin. Il doit se trouver un nouveau point de chute.

Prêté lors des six derniers mois de la saison 2024-2025 à la Juventus Turin par le PSG, Randal Kolo Muani souhaitait retourner au sein du club italien pour y poursuivre sa carrière. Malgré de très nombreuses sollicitations, l’international français avait fait de la Juventus la seule destination qu’il souhaitait rejoindre. Les deux clubs ont essayé de trouver un terrain d’entente depuis le début du mercato, mais ils n’y sont jamais parvenus. Ce lundi matin, RMC Sport indique que Randal Kolo Muani ne rejoindra pas la Vieille Dame. En effet, lassé par les nombreux changements de la Juve dans la structuration du deal qui ont ralenti les discussions, le PSG a décidé de mettre fin aux négociations.

Kolo Muani dispose de plusieurs options pour son avenir

Le média sportif indique que plusieurs clubs sont intéressés par Randal Kolo Muani, lui qui ne rentre pas dans les plans du PSG. De son côté, Fabrizio Romano explique que si les discussions entre le PSG et la Juventus Turin restent au point mort comme elles le sont actuellement, Randal Kolo Muani va devenir une cible de choix pour plusieurs grands clubs européens. Le spécialiste du mercato indique que Tottenham aurait fait une demande auprès du PSG concernant la situation de l’attaquant ces 24 dernières heures. Un peu plus tard ce matin, le spécialiste du mercato a lui aussi confirmé que le dossier Randal Kolo Muani à la Juventus Turin est clos du côté du club italien. Ce dernier va s’offrir Loïs Openda sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat selon conditions (facilement atteignable) pour plus de 40 millions d’euros.

