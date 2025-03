Mercato : Randal Kolo Muani pose sa condition principale pour poursuivre avec la Juventus Turin

Au cours de l’hiver dernier, en difficulté au PSG, Randal Kolo Muani a filé en prêt du côté de la Juventus Turin. Presque deux mois après cette opération, l’international français envisage de poursuivre en Série A, avec une condition principale déjà posée.

Au Paris Saint-Germain, la situation n’était pas des meilleures pour Randal Kolo Muani. L’attaquant français n’est pas parvenu à se faire une place sous les ordres de Luis Enrique, et c’est ainsi que l’option du prêt est arrivée sur la table. En effet, au cours de l’hiver dernier, l’ancien de l’Eintracht Francfort a pris la direction de la Juventus Turin jusqu’à la fin de cette saison. Depuis son arrivée dans les rangs des Bianconeri, le joueur de 26 ans a disputé 10 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 5 buts et 2 passes décisives. Cependant, sur le plan collectif les choses ne se passent pas aussi bien que sur le plan individuel pour Randal Kolo Muani. Éliminés en Ligue des Champions dès les barrages face au PSV Eindhoven, quatrièmes de Série A avec une sacré gifle reçue à domicile ce week-end face à l’Atalanta Bergame (0-4), la Juve pointe du doigt Thiago Motta. Le technicien italien est aujourd’hui remis en question et son avenir sous les cieux turinois n’est plus assuré.

Un paramètre à prendre en compte pour Randal Kolo Muani. En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste allemand pour Sky Sport, si le joueur encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028 pourrait se projeter sur le long terme avec la Juventus Turin, le dossier du futur coach du club de la Vieille Dame conditionnera l’avenir de Kolo Muani. Ce dernier sera attentif aux choix des dirigeants italiens. Pour rappel, aucune option d’achat n’est associée au prêt, des négociations devront se tenir si le transfert est envisagé. D’autres clubs suivent ce dossier de prêt.