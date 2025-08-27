Mercato : Randal Kolo Muani refuse un cador de Premier League

La fin du mercato estival du PSG devrait se résumer à se séparer des joueurs qui n’entrent plus dans ses plans. Parmi eux, le cas Randal Kolo Muani dure dans le temps, et l’attaquant français n’a pas l’intention de rejoindre un autre club que la Juventus Turin.

Alors qu’il n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique au PSG la saison passée, Randal Kolo Muani a pris la direction de la Juventus Turin en prêt. Avec le club de la Vieille Dame, l’attaquant français a pris part à 22 rencontres toutes compétitions confondues, en prenant en compte la Coupe du Monde des Clubs, pour un bilan statistique de 10 buts et 3 passes décisives. Des performances assez convaincantes pour les dirigeants turinois qui espèrent en cette fin de mercato, attirer une nouvelle fois Randal Kolo Muani. Cependant, les négociations s’étendent dans le temps entre la Juve et le PSG, pas de quoi décourager le joueur de 26 ans. En effet, ce dernier aurait toujours l’intention de traverser les Alpes pour la saison 2025 / 2026, certainement conscient de ne pas entrer dans les plans de Luis Enrique, ce qui pourrait lui être fatal au terme d’une saison de Coupe du Monde.

C’est dans ce contexte que Randal Kolo Muani montre sa détermination à rejoindre les Bianconeri, en refusant les approches de … Manchester United ! C’est ce qu’affirme le média britannique Caughoffside qui relate les propos d’un proche du dossier : « United a récemment pris contact, demandant des informations et signalant à l’entourage du joueur son intérêt pour l’ouverture de négociations. Cependant, Kolo Muani n’a donné aucune indication quant à son ouverture à un transfert à Old Trafford. L’attaquant français a clairement affiché sa position : sa priorité est la Juventus« . Une source proche du dossier affirme tout de même que Manchester United ne se fera pas prier pour revenir à la charge si l’opération n’allait pas à son terme entre le PSG, la Juventus Turin et Randal Kolo Muani.