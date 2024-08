Mercato : Rayan Cherki, Ademola Lookman … Les plans du PSG pour son attaque

Depuis le début du mercato, le PSG est en quête de renfort sur le plan offensif. Avec la blessure de Gonçalo Ramos, la rubrique mercato du club de la capitale n’a cessé de s’enflammer, et les pistes se multiplier.

Le Paris Saint-Germain, depuis l’ouverture des portes du marché des transferts de cet été 2024, est en quête de renfort offensif, notamment pour palier le mieux possible le départ de Kylian Mbappé. En ce début de saison, la blessure de Gonçalo Ramos est un nouveau paramètre à prendre en compte pour les réflexions autour du mercato parisien. Le Portugais, touché à la cheville lors de la première journée de Ligue 1 (victoire 1-4) sur la pelouse du Havre, a été opéré avec succès au Qatar, et devrait manquer les trois prochains mois de compétition, à minima. Ainsi, ces derniers jours, la nom d’Ademola Lookman n’a cessé de résonner sous les cieux parisiens. Le Nigérian de 26 ans n’a pas été convoqué par Gian Piero Gasperini pour la première journée de Série A avec l’Atalanta Bergame face à Lecce ce lundi. De quoi alimenter les spéculations autour d’une potentielle arrivée de l’ailier au PSG. Cependant, selon les dernières indiscrétions du Parisien, Ademola Lookman n’a jamais été dans les plans du Paris Saint-Germain. Une information qui clôt définitivement le dossier.

L’autre dossier clôturé

L’autre joueur envoyé au PSG avec insistance ces derniers jours est Rayan Cherki. Le récent médaillé d’argent avec L’Equipe de France au Jeux Olympiques de Paris 2024 voit tout de même le potentiel transfert prendre du plomb dans l’aile. En effet, après son intégration du loft à l’OL cette semaine, le Français de 21 ans reste dans l’attente d’un transfert, mais celui-ci ne devrait pas se faire au Paris Saint-Germain. C’est en tous cas une nouvelle fois ce qu’affirme Le Parisien : « Rayan Cherki ne viendra pas dans la capitale française d’ici le 30 août selon les décideurs parisiens« . L’échec de ce dossier réside principalement dans la volt-face faite par le joueur au début du mercato, que les dirigeants parisiens n’auraient toujours pas accepté : « Les trois hommes forts du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ; NDLR) lui ont ainsi parlé à tour de rôle et le contrat était écrit. Toutes les étapes habituelles pour un transfert en voie de finalisation avaient été respectées. Il ne restait plus qu’à le signer et à verser une indemnité de quinze millions d’euros hors bonus, le prix demandé par Lyon, par ailleurs vendeur« , relatent nos confrères du Parisien.

A lire aussi – Mercato : Sur les tablettes du PSG, Rayan Cherki est ciblé par Fulham

L’entourage de Rayan Cherki, relayé par Le Parisien, réfute à ce jour quelconque appel du pied, et fait savoir que les contacts sont rompus avec le PSG depuis le 30 juin dernier, et le refus du joueur de s’engager avec le club de la capitale. De son côté, la direction parisienne assure avoir fermé la porte à Rayan Cherki, n’ayant pas confiance en lui et voyant « dans son renoncement un problème qui n’augure rien de bon pour une collaboration qui ne verra donc pas le jour« .