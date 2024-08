Mercato : Rayan Cherki, la volte-face qui passe mal

En début de mercato, le PSG était proche de s’offrir Rayan Cherki. Mais au dernier moment, le joueur a fait volte-face. Une action qui est très mal passée au sein des dirigeants parisiens, qui ne compteraient pas se relancer dans le dossier malgré certaines rumeurs.

Huit jours avant la fermeture du mercato estival, le PSG serait toujours à la recherche de joueurs offensifs pour renforcer son attaque. Ces derniers jours, le nom de Rayan Cherki est revenu dans l’actualité du club de la capitale. Alors qu’il était proche de se l’offrir au début du mois de juillet, l’international espoirs français a fait volte-face au dernier moment, lui qui était alors annoncé comme futur joueur du Borussia Dortmund. Au final, le 22 août, il est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais. Il a même été placé dans le loft, son club souhaitant le voir partir avant la fin du mercato.

Il avait longuement échangé avec Luis Enrique

Ces derniers jours, son nom est revenu du côté de l’actualité du PSG. Le club de la capitale n’aurait pas abandonné la piste et serait prêt à revenir à la charge en cette fin de mercato. Mais selon Le Parisien, Rayan Cherki ne viendra pas au PSG. « Le Lyonnais a beau être apprécié, très apprécié en interne, sa volte-face du mois de juin ne passe toujours pas. » En effet, après des discussions au début du mercato, Rayan Cherki et le PSG étaient tombés d’accord sur un futur contrat. Dans ses échanges avec Luis Enrique, le coach parisien lui avait expliqué le rôle qu’il comptait lui donner au sein du PSG. Il avait également échangé avec Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi. « Toutes les étapes habituelles pour un transfert en voie de finalisation avaient été respectées. Il ne restait plus qu’à le signer et à verser une indemnité de quinze millions d’euros hors bonus, le prix demandé par Lyon, par ailleurs vendeur. » Mais Rayan Cherki a subitement changé d’avis, mettant fin à sa vraie-fausse signature au PSG, lance le quotidien francilien. « Il a cru fin juin, début juillet, s’engager avec Dortmund, le finaliste de la Ligue des champions, mais l’affaire ne s’est jamais conclue. Elle ne semble plus d’actualité non plus. »

Le PSG a fermé la porte à son arrivée

Le Parisien indique aussi que l’attaquant et son entourage multiplient les appels du pied au… PSG. Mais cette version est contestée par son entourage « qui explique qu’il n’existe plus aucun contact avec le PSG depuis le 30 juin dernier et son refus de s’y engager. » Le triumvirat de la direction du PSG a décidé de fermer la porte à sa venue, assure le quotidien francilien. « Ils n’ont plus confiance en lui et voient dans son renoncement un problème qui n’augure rien de bon pour une collaboration qui ne verra donc pas le jour. La colère n’est ainsi pas retombée au sein de la direction parisienne », conclut Le Parisien.