Mercato : Rayan Cherki parti pour poursuivre à l’OL ?

Dès le début de ce mercato estival 2024, le nom de Rayan Cherki, piste de l’hiver dernier déjà, a été associé au PSG. Après avoir donné son accord au club de la capitale, le jeune français de 21 ans a vu le dossier perdurer dans le temps … jusqu’à ne jamais se faire ?

A 21 ans, Rayan Cherki entre dans sa dernière année de contrat avec son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Sans prolongation à l’horizon, son départ est annoncé depuis plusieurs mois, et l’idée de le voir atterrir au Paris Saint-Germain est sans cesse évoquée dans la rubrique mercato. Si la piste a pointé le bout de son nez au cours de l’hiver 2024, c’est au début de ce mercato estival qu’un accord aurait été trouvé entre le club de la capitale et Rayan Cherki, quand l’Olympique Lyonnais en attendait seulement 15 millions d’euros. Entre temps, le milieu offensif semblait avoir été détourné vers le Borussia Dortmund, voyant l’opération s’éterniser entre l’OL et le PSG, notamment en raison des relations conflictuelles entre le président Nasser Al-Khelaïfi et son homologue John Textor. Les Jeux Olympiques passés et la médaille d’argent acquise, Rayan Cherki a effectué son retour à l’entraînement au Groupama OL Training Center avec une mauvaise surprise : une place dans le loft. En effet, sans prolongation et sans pistes concrètes pour un départ, le jeune Gone a été écarté du groupe professionnel par ses dirigeants. Ces derniers, selon L’Equipe, auraient posé sur la table trois options pour Rayan Cherki : « Trouver un nouveau club qui offrirait 15M€, comme le PSG et Fulham, prolonger de plusieurs saisons à l’OL ou ne plus jouer jusqu’à la fin de son contrat« . Si la piste le menant à Fulham a été repoussée par le joueur, c’est désormais la prolongation qui est envisagée.

Concernant le Paris Saint-Germain, les derniers échos de nos confrères du Parisien assurent que Rayan Cherki n’évoluera pas sous les ordres de Luis Enrique. Une information qui précède la tendance annoncée par Loïc Tanzi de L’Equipe ces derniers jours : aucun joueur offensif n’est prévu pour la fin du mercato du PSG. Face à cette situation, Rayan Cherki se dirige vers une prolongation avec l’OL : « Le joueur de 21 ans considère désormais sérieusement l’option d’étendre son bail, pour retrouver les terrains, à peu près aux mêmes conditions, avec une légère augmentation de salaire« , écrivent Hugo Guillemet et Loïc Tanzi, dans les colonnes de L’Equipe.