Mercato – Réel intérêt du PSG pour Christopher Nkunku

Lors de ce mercato hivernal, le PSG devrait voir Randal Kolo Muani partir. Pour le remplacer, le nom de Christopher Nkunku avait été avancé. Le PSG aurait un réel intérêt pour son ancien joueur.

Lors de ce mois de janvier, le PSG aimerait se séparer de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, qui ne rentrent pas dans les plans de Luis Enrique. En cas de départ de ces deux joueurs, le club de la capitale tentera de recruter des joueurs pour les remplacer. Dans le cas de l’attaquant, très courtisé malgré son faible temps de jeu, beaucoup de noms ont été associés pour le remplacer. Celui du titi parisien, Christopher Nkunku avait été évoqué il y a quelques semaines, sans que cela aille plus loin.

Chelsea ne souhaite pas s’en séparer mais…

Ces dernières heures, le journaliste spécialiste du mercato, Ben Jacobs, a indiqué que le PSG avait un réel intérêt pour son ancien joueur. Pour l’instant, le club de la capitale n’a pas encore approché Chelsea pour le potentiel recrutement de l’international français, avance le journaliste. Ce dernier indique que le club anglais ne souhaite pas voir Christopher Nkunku partir cet hiver. La seule solution pour que Chelsea accepte de laisser filer l’ancien du RB Leipzig, serait que le joueur lui-même demande à quitter l’équipe londonienne. Ben Jacobs indique que si Chelsea avait été annoncé comme un des clubs intéressés par Randal Kolo Muani, il ne devrait pas entrer dans la course pour l’ancien nantais. Ben Jacobs conclut en indiquant que Tottenham, Manchester United, Aston Villa, la Juventus et le Bayern, ont tous envisagé une arrivée de Kolo Muani. Dans ce dossier, le PSG préférerait un transfert sec, même si « le prêt est la formule la plus probable, mais avec une obligation si les champions de France parviennent à leurs fins« , conclut le journaliste.