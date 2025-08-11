Mercato – Relations rompues entre le PSG et Donnarumma

Gianluigi Donnarumma ne rejouera plus avec le maillot du PSG. La décision du PSG de ne pas le convoquer pour la Supercoupe d’Europe a totalement rompu les relations.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma a participé à 161 matches sous le maillot des Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, le portier italien n’a pas réussi à trouver d’accord pour prolonger son contrat avec le champion d’Europe. Le PSG a décidé de se jeter sur Lucas Chevalier pour garder son but. Il a donc indiqué la sortie à l’ancien Milanais, pour ne pas le voir partir libre dans un an.

Un départ inéluctable

Auteur d’une très bonne deuxième partie de saison, Gianluigi Donnarumma attise les convoitises de plusieurs clubs. Un départ du PSG de l’international italien se dessine fortement, qui plus est après la décision de Luis Enrique de ne pas le convoquer pour la finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi soir (21 heures, Canal Plus). Selon Fabrizio Romano, la relation entre le PSG et son gardien est complètement rompue depuis cette décision. Le spécialiste du mercato indique que Gianluigi Donnarumma quittera certainement le Paris Saint-Germain, très probablement cet été ou éventuellement l’été prochain. La Premier League serait la destination la plus probable, conclut Fabrizio Romano.