Mercato – Renato Marin vers un prêt lors du mercato ?

Troisième gardien du PSG, Renato Marin est très estimé au sein du club de la capitale. L’ancien de l’AS Roma pourrait partir en prêt cet été afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience.

Arrivé l’été dernier au PSG en tant que troisième gardien, Renato Marin était un recrutement d’avenir de la part des dirigeants parisiens. Le portier italo-brésilien a participé à trois matches cette saison avec les Rouge & Bleu, le 32es de finale de Coupe de France contre Fontenay Vendée Foot (4-0) et les deux derniers matches du club de la capitale au Parc des Princes en Ligue 1 contre Lorient (2-2) et le Stade Brestois (1-0). Apprécié par ses coéquipiers et Luis Enrique, Renato Marin, encore sous contrat jusqu’en juin 2030, pourrait être prêté lors du mercato estival afin d’emmagasiner de l’expérience et du temps de jeu.

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Braga sur les rangs

Selon les informations de la presse italienne, Braga serait intéressé par un prêt de Renato Marin. Le club portugais, qui a comme actionnaire minoritaire QSI, pourrait lui permettre, comme pour Gabriel Moscardo, d’avoir du temps de jeu loin de la capitale et ainsi revenir plus expérimenté et se faire une place importante dans la rotation de Luis Enrique. De son côté, Le Parisien confirme que le prêt de Renato Marin est une option réelle, même si aucune décision n’a encore été prise. Le quotidien francilien indique que Braga compte déjà dans ses rangs l’international tchèque Lukas Hornicek et que le gardien numéro 3 du PSG pourrait ne pas être un titulaire indiscutable du côté du club du Minho. En cas de départ de Renato Marin, le PSG pourrait compter sur Martin James ou Arthur Vignaud en tant que numéro 3, eux qui devraient prochainement signer leurs premiers contrats professionnels avec leur club formateur, ou Alessandro Longoni, qui va signer son premier contrat professionnel avec le PSG en provenance de l’AC Milan.

🇵🇹 Sirene dal Portogallo per il portiere classe 2006 Renato #BellucciMarin: l'ex #Roma potrebbe optare per un prestito secco in modo da trovare minutaggio e lascerebbe il #Psg dopo una Champions League vinta. Su di lui l'interesse del #Braga. https://t.co/UpMJDeFFy5 pic.twitter.com/5u5lD6mKOQ — tommasocriscuolo (@tommasocrisc) June 5, 2026







