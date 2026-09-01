Renato Sanches Nuno Mendes
Image : PSG.fr

Mercato – Renato Sanches a résilié son contrat avec le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 septembre 2026

Renato Sanches au PSG, c’est terminé. L’international portugais aurait résilié son contrat, qui courait jusqu’en juin 2027. Il est désormais libre de s’engager où il le souhaite. 

Arrivé au PSG durant l’été 2022 après de belles performances à Lille, Renato Sanches a été rattrapé par les blessures lors de son passage au sein du club de la capitale. Il n’aura joué qu’une véritable saison sous les couleurs des Rouge & Bleu pour seulement 27 matches (deux buts). Il avait ensuite été prêté à l’AS Roma, au Benfica et au Panathinaïkos. Lors des deux premiers prêts, il a encore été blessé et a très peu joué, alors qu’en Grèce, c’est le club qui a décidé de ne plus le faire jouer pour ne pas payer une indemnité au PSG

Indésirable au PSG, Renato Sanches fortement sollicité
canalsupporters.com

Il va tenter de relancer sa carrière

De retour à Paris cet été, il s’est entraîné avec l’équipe Espoirs du PSG, n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique. Après ses antécédents de blessures, peu de clubs se présentaient au PSG pour tenter de s’offrir les services de l’international portugais (29 ans). De son côté, le PSG était prêt à trouver un accord pour résilier sa dernière année de contrat pour faciliter une possible arrivée dans un autre club. Et ce serait chose faite. En effet, selon les informations de Record, Renato Sanches a en effet résilié son contrat avec les doubles champions d’Europe lors de ce dernier jour du mercato estival 2026. Une information confirmée par Abdellah Boulma. Il est donc désormais libre de s’engager, là où il le souhaite, lui qui aurait plusieurs prétendants selon certaines sources. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 septembre 2026

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