Mercato – Renato Sanches aimerait revenir au Benfica

De retour d’un prêt non concluant à l’AS Roma, Renato Sanches ne devrait pas rester au PSG cet été. Annoncé dans le viseur du Benfica, il ne serait pas contre un retour dans son club formateur.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2022, Renato Sanches a vécu une saison compliquée sous le maillot Rouge & Bleu. Comme depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain (26 ans) a été victime de plusieurs blessures, qui l’ont éloigné des terrains pendant de très nombreuses semaines. Il n’aura participé qu’à 27 rencontres toutes compétitions confondues (deux buts). Pas forcément dans les plans de Luis Enrique, l’international portugais a été prêté à l’AS Roma la saison dernière. Un prêt raté pour l’ancien lillois, encore victime de blessures récurrentes et qui n’aura joué que 12 matches (un but) en Italie. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il devrait quitter le club de la capitale cet été.

Des discussions autour d’un prêt sans option d’achat

Ces derniers jours, son nom a été associé au Benfica, son club formateur. Dans un premier temps, Renato Sanches était évoqué comme possible monnaie d’échange pour faire baisser le prix de Joao Neves, que le PSG souhaite s’offrir. Mais selon les dernières indiscrétions de la presse portugaise, ces deux dossiers ne seraient pas liés. En effet, selon les informations de Mais Futebol, le SL Benfica et le PSG sont actuellement en négociations afin de trouver un accord sur un prêt sans option d’achat du milieu de terrain. Le média lusophone confirme que le possible accord entre les deux clubs ne dépendra pas du probable accord autour du transfert de Joao Neves au PSG. Mais Futebol indique que l’intérêt du Benfica pour Renato Sanches n’est pas nouveau. Il souhaitait déjà se le faire prêter l’été dernier, mais la solution AS Roma avait été privilégiée.

Renato Sanches ne veut que le Benfica

De son côté, A Bola fait également un point sur ce dossier. Le quotidien sportif portugais indique que Renato Sanches serait très intéressé par un retour au Benfica. Même si d’autres clubs aimeraient s’offrir ses services, il n’a pas donné suite. L’ancien lillois espère que le PSG et Benfica vont rapidement trouver un accord afin qu’il puisse commencer sa préparation au sein de l’effectif de Roger Schmidt. A Bola indique que les chances de voir Renato Sanches jouer au Benfica sont très fortes. Le milieu de terrain arriverait sous la forme d’un prêt sans option d’achat avec la prise en charge du salaire par le PSG. Le quotidien sportif portugais conclut en expliquant que les équipes médicales du PSG et de l’AS Roma estiment avoir identifié et résolu l’origine des problèmes musculaires de Renato Sanches. Depuis son départ du Benfica en 2016, il a manqué pas moins de 697 jours de compétition et 134 matches (clubs et sélections confondus).