Mercato : Panathinaïkos double Trabzonspor pour Renato Sanches

Le dossier Renato Sanches devrait occuper l’esprit des dirigeants du PSG ces derniers jours de mercato estival 2025. En effet, le Portugais fait partie des joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus et serait sur le point de plier bagages.

Depuis son arrivée sous les cieux parisiens, Renato Sanches n’a jamais su se faire sa place et se débarrasser de ses pépins physiques. Ainsi, trois ans après sa signature au PSG, le milieu de terrain d’aujourd’hui 28 ans se retrouve hors des plans du club de la capitale, ses dirigeants et son entraîneur, Luis Enrique. C’est dans ce contexte que dans cette fin de mercato estival, le Portugais était envoyé avec insistance, en prêt, du côté de Trabzonspor en Turquie. Cependant, selon le quotidien lusitanien A Bola, les tests médicaux n’auraient pas été concluants, poussant ainsi Renato Sanches vers une deuxième option : Panathinaïkos. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, l’ancien du Bayern Munich est attendu ce vendredi à Athènes pour signer le contrat de son prêt sec. Ainsi, Renato Sanches sera une nouvelle fois de retour au Campus PSG à l’été 2026, avec un an de contrat courant.

[MàJ]

Concernant ce dossier, RMC Sport ajoute que Renato Sanches a une préférence pour le club grec, où il retrouvera Rui Vitoria, coach qui l’a lancé au SL Benfica. Malgré les informations d’A Bola, « l’affaire n’est pas encore bouclée. Les négociations sont toujours en cours entre les différentes parties afin de parvenir à un accord avant la fin du mercato estival« , conclu RMC Sport.De leur côté, nos confrères de L’Equipe ne font pas état de tests médicaux échoués, mais souligne une véritable bataille entre Trabzonspor et Panathinaïkos. Les grecs raflent finalement la mise pour un prêt sec, sans option d’achat.