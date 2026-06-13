Mercato – Renato Sanches fait son retour au PSG

Prêté par le PSG au Panathinaikos lors de la saison 2025-2026, Renato Sanches n’a pas été conservé par le club grec. Désormais, le Portugais devra se trouver un nouveau point de chute.

Ne figurant pas dans les plans de Luis Enrique, Renato Sanches devait se trouver une porte de sortie durant l’été 2025. Après des prêts peu concluants à l’AS Roma et au SL Benfica, le Portugais de 28 ans a choisi de rejoindre le Panathinaikos pour la saison 2025-2026 dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.

À lire aussi : Gabriel Moscardo devrait repartir en prêt lors du mercato

24 matchs disputés au Panathinaikos

Et comme souvent depuis le début de sa carrière, l’ancien Lillois a connu quelques blessures avec la formation grecque. Au total, il aura disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues (1 205 minutes) pour un but et une passe décisive. Pas de quoi convaincre les dirigeants du Panathinaikos de négocier un transfert avec leurs homologues parisiens. En effet, les Verts ont officialisé le départ de l’international portugais sur leur compte X. « Merci pour tout Renato, je te souhaite tout le meilleur pour le prochain chapitre. Once Green, Always Green. »

Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Renato Sanches devra se trouver une nouvelle porte de sortie lors de ce mercato estival 2026. Les autres prêtés, Yoram Zague, Gabriel Moscardo, Naoufel El Hannach et Randal Kolo Muani, feront eux aussi leur retour dans les prochains jours.

Thank you for everything Renato , wishing you all the best in the next chapter.



Once Green, Always Green. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/RH8ZPhc1EO — Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 12, 2026