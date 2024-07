Mercato – Renato Sanches ne pense qu’à retourner au Benfica

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Renato Sanches a été freiné par les blessures. Prêté la saison dernière à l’AS Roma, il devrait retourner au Benfica cet été, son souhait pour ce mercato estival.

Renato Sanches était l’une des pépites du football portugais à ses débuts en 2016. Performant avec Benfica, il avait réalisé un très bel Euro 2016, qu’il avait remporté avec le Portugal, et avait été élu meilleur jeune de la compétition. Il avait signé dans la foulée au Bayern Munich. Mais son expérience en Allemagne n’a pas été une réussite, les blessures venant trop souvent l’éloigner des terrains. Recruté par Lille en 2019, il retrouvera des couleurs, même s’il sera encore victime de blessures. Après une très bonne saison 2021-2022, qui a vu le LOSC devenir champion de France, il s’engage au PSG contre 15 millions d’euros. Mais à Paris, il est de nouveau stoppé plusieurs fois par des blessures et ne joue que 27 matches toutes compétitions confondues (deux buts). Pas forcément dans les plans de Luis Enrique, il est prêté à l’AS Roma l’été dernier. Son aventure italienne est un nouveau fiasco, lui qui se blesse régulièrement. De retour à Paris, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain (26 ans) est amené à se trouver un nouveau club.

Renato Sanches à Lisbonne dès demain ?

Depuis plusieurs jours, on explique qu’il est proche de faire son retour dans son club formateur, le Benfica. Mais les informations divergent sur les modalités de sa signature au Portugal. Selon certaines sources, il devrait être inclus dans le transfert de Joao Neves au PSG, d’autres parlent d’une transaction indépendante du dossier Neves. Ce dimanche, Record fait un point sur ce dossier. Selon les informations du quotidien sportif lusitanien, Renato Sanches ne penserait qu’à une chose pour son avenir, retourner au Benfica. Il attendrait juste l’autorisation de quitter Paris et de retourner à Lisbonne. Cette dernière pourrait intervenir dès demain, avance Record. En effet, les deux clubs seraient proches de finaliser un accord, qui pourrait être effectif dès ce dimanche. Le quotidien sportif portugais indique que les modalités de cet accord doivent encore être détaillées. Un prêt avec la prise en charge du salaire par le PSG, un prêt avec option d’achat, Renato Sanches inclut dans le deal Joao Neves ou bien un transfert sec. Les prochaines heures devraient nous apporter plus de détails dans ce dossier.