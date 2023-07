Mercato : Renato Sanches réagit à la rumeur AS Roma

Annoncé dans le viseur de l’AS Roma, Renato Sanches a fait savoir qu’il ne comptait pas quitter le PSG. Un message véhiculé via son compte Twitter officiel.

Recruté au LOSC pour une somme estimée à un peu plus de 10 millions d’euros,, lui qui se trouvait à un an de la fin de son contrat, Renato Sanches n’a pas vécu la saison escomptée sous les cieux rouge et bleu. Handicapé par les blessures, le Portugais a manqué une bonne partie de l’exercice version 2022-2023. Pire, lors de ses rares apparitions, il n’a nullement convaincu, loin s’en faut. D’où les rumeurs l’envoyant loin de la capitale française cet été.

Renato Sanches se voit rester au PSG

Ce vendredi, Gianluca Di Marzio nous expliquait, par exemple, que la Roma s’intéressait de près à la situation de Renato Sanches. Désireux de miser sur un nouveau milieu de terrain, le club de la Louve se serait concocté une short-list. Si Davide Frattesi (Sassuolo) se placerait comme la priorité de Tiago Pinto, Renato Sanches se trouverait également en bonne place. Une rumeur qui a très rapidement fait réagir le principal intéressé. Ce dernier a ainsi tweeté un message assez limpide à ce sujet. De quoi prouver qu’il ne bougera pas durant l’intersaison ?