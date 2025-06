Mercato : Renato Sanches s’est-il montré assez convaincant aux yeux du SL Benfica en CdM des Clubs ?

Après la multiplication de blessures qu’il a connu au PSG, Renato Sanches a pris la direction de l’AS Roma puis du SL Benfica en prêt. Actuellement, le milieu de terrain est engagé en Coupe du Monde des Clubs avec le club portugais et affiche un niveau satisfaisant. Assez pour un nouveau prêt ?

A l’issue des phases de poules de la Coupe du Monde des Clubs, le SL Benfica se qualifie pour les huitièmes de finale avec un match nul et deux victoires dont un succès face au Bayern Munich. Dans cette campagne, Renato Sanches disputé les trois matchs, en étant deux fois titulaires et en inscrivant un but. A son sujet, son coach, Bruno Lage, a déclaré après la victoire (1-0) face au Bayern Munich : « Renato a réalisé une excellente performance et c’est un excellent joueur. Nous sommes très satisfaits de sa performance lors de cette Coupe du Monde . Il peut jouer à plusieurs postes« . Dans ce contexte, les chances de Renato Sanches de poursuivre l’aventure avec son club formateur prennent de l’ampleur … tout en restant minces. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du quotidien lusitanien A Bola, qui soulignent l’hésitation du club portugais : « Benfica ne néglige pas ce moment pour Renato Sanches. Tout comme il ne néglige pas les blessures qui ont empêché le milieu de terrain de contribuer à l’équipe pendant la saison« . Car oui, avant cette Coupe du Monde des Clubs, Renato Sanches n’a disputé que 18 rencontres toutes compétitions confondues en 2024 / 2025.

Par ailleurs, certaines conditions sont sur la table. La première est financière, et le SL Benfica ne souhaite pas s’attacher les services de Renato Sanches pour les 10M€ de l’option d’achat. En effet, le club présidé par Rui Costa envisage de continuer avec le milieu de terrain de 27 ans aux mêmes conditions que cette saison. Par ailleurs, s’il souhaite rester dans les rangs de son club formateur, le Golden Boy 2016 pourrait être bousculé par une recrue. En effet, toujours selon A Bola, Benfica pourrait compter sur Thiago Almada dans son entrejeu, un recrutement qui barrerait la route à Renato Sanches. Pour rappel, ce dernier reste sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027.