S’il n’a jamais aussi proche de rejoindre le PSG, le dossier Joao Neves n’est toujours pas bouclé à 100%. Les discussions se poursuivent également pour Renato Sanches avec le SL Benfica.

Il aura été un long feuilleton estival, mais Joao Neves devrait être un joueur du Paris Saint-Germain. C’est en tous cas dans ce sens que vont les dernières informations autour du dossier sans pour autant qu’un accord soit conclu à 100% entre le PSG et le SL Benfica. Toutefois, selon Fabrizio Romano, l’optimisme règne quant à la conclusion du deal. Concernant le joueur lui-même, l’accord est d’ores et déjà ficelé. Les pourparlers entre les deux clubs, selon Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, sont à un stade avancé, avec des derniers détails manquants pour obtenir l’accord total. Une confiance soulignée également par le bien informé @Djaameel_ sur son compte X. Concernant l’autre dossier discuté entre le SL Benfica et le PSG, celui de Renato Sanches, des échos différents de ceux provenant du Portugal résonnent en France. En effet, la presse lusitanienne affirme que Renato Sanches s’est envolé pour son pays natal afin de passer sa visite médicale avec son club formateur. Toujours selon Santi Aouna et @Djaameel_, le milieu de terrain était présent ce mercredi au Campus PSG pour l’entraînement avec le groupe U23 Espoir avec les autres lofteurs. Là encore, les discussions se poursuivent et toutes les parties sont confiantes pour parvenir à un accord.