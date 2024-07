Mercato – Renato Sanches va rejoindre le Benfica en prêt

Alors que le transfert de Joao Neves au PSG est proche d’être officialisé, une deuxième transaction entre le club de la capitale et Benfica va aussi être réalisée. Renato Sanches va retourner au sein de son club formateur sous la forme d’un prêt.

Le mercato du PSG va-t-il enfin s’emballer. Attendu depuis plusieurs semaines, le transfert de Joao Neves chez les Rouge & Bleu est proche d’être officialisé. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert de 70 millions d’euros, bonus compris. Le milieu de terrain (19 ans) doit prendre la direction de Paris vendredi pour passer sa visite médicale et parapher son contrat de cinq ans, qui le liera au PSG jusqu’en juin 2029. De retour d’un prêt non concluant à l’AS Roma, Renato Sanches va faire le chemin inverse et retrouver son club formateur.

Un dossier indépendant de celui de Joao Neves

Mais alors que l’on évoquait une incorporation dans le deal autour de Joao Neves, ce sera une opération indépendante de celle de l’international portugais, avance Le Parisien. Le quotidien francilien indique que Renato Sanches va rejoindre son club formateur sous la forme d’un prêt. « Alors que Benfica faisait partie des prétendants pour l’accueillir la saison passée, son arrivée a été facilitée cette année par la conclusion à venir du transfert de Joao Neves, qui devrait arriver dans les prochains jours à Paris. » Le Parisien indique que pour faire baisser le prix de Joao Neves, le PSG a proposé de prêter Renato Sanches à des conditions très avantageuses, notamment sur la prise en charge du salaire. Le quotidien francilien explique que le PSG lui avait fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui dès son retour au Campus de Poissy le 15 juillet dernier.