Mercato : Renato Sanches veut jouer la Ligue des champions

Avec les nombreuses arrivées au milieu de terrain, Renato Sanches pourrait quitter le PSG cet été. Il serait dans le viseur de l’AS Roma. Mais un obstacle de taille pourrait intervenir dans ce dossier.

Arrivé l’été dernier en provenance de Lille, Renato Sanches a eu une première saison sous le maillot du PSG miné par les blessures. L’international portugais a manqué 19 matches toutes compétitions confondues. Il aura joué 27 matches pour deux buts. Cet été, le club de la capitale a recruté plusieurs milieux de terrain (Ugarte, Ndour). L’ancien du Benfica pourrait voir son temps de jeu fortement baisser lors de cet exercice 2023-2024. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, Renato Sanches pourrait partir lors de ce mercato estival.

Un souhait de José Mourinho

Il y a quelques semaines, l’intérêt de clubs turcs était avancé pour le numéro 18 du PSG. Ces dernières heures, l’intérêt de l’AS Roma a été avancé. Le profil du milieu de terrain plairait à José Mourinho. Le club romain aimerait se le faire prêter. Mais alors que la Gazzetta dello Sport évoquait un dossier qui avançait bien pour un prêt avec option d’achat et un salaire partagé entre les deux clubs, Gianluca Di Marzio indiquait que le PSG n’approuverait pas un départ de Renato Sanches, tout particulièrement sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le spécialiste du mercato indiquait que les dirigeants de l’AS Roma seraient tout de même confiants que le deal se fera à leurs conditions.

La Roma ne joue pas la Ligue des Champions

Ce jeudi soir, RMC Sport évoque aussi ce dossier. Le média sportif indique que l’AS Roma tente de convaincre Renato Sanches de rejoindre la capitale italienne. Comme Di Marzio, Fabrice Hawkins explique que la Roma aimerait se faire prêter le champion d’Europe 2016. Ce serait une demande de José Mourinho. Mais la piste menant au club de la Louve pourrait rapidement prendre du plomb dans l’aile. En effet, Renato Sanches souhaite jouer la Ligue des champions lors de l’exercice 2023-2024. Or, l’AS Roma est qualifié pour la Ligue Europa. « Peut-il quand même se laisser convaincre ? En restant à Paris, il risque d’avoir peu de temps de jeu« , conclut Fabrice Hawkins.

