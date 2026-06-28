Mercato : rendez-vous pris entre le PSG et la Juve pour conclure le deal Kolo Muani

Ce lundi, un rendez-vous décisif devrait avoir lieu dans le dossier Randal Kolo Muani. Le PSG et la Juventus espèrent enfin conclure.

Alors que la piste Maghnes Akliouche s’est enflammée d’un coup, le Paris Saint-Germain veut, avant toute chose, vendre sur ce mercato. Dans cette optique, le transfert de Gonçalo Ramos au Milan pour un montant record est bouclé. Même constat, ou presque, pour Lee Kang-In, qui est aujourd’hui très proche de rejoindre l’Atlético. Et un troisième devrait suivre en la personne de Randal Kolo Muani.



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Un rendez-vous entre la Juve et le PSG pour Kolo Muani, les Italiens jouent l’apaisement

Car oui, selon la Gazzetta dello Sport, une conclusion positive est attendue dans les prochaines heures dans ce dossier. Et tout pourrait se jouer ce lundi en terre transalpine. Une délégation rouge et bleu est ainsi attendue du côté du grand hôtel de Rimini pour discuter avec son homologue piémontais au sujet de Randal Kolo Muani.

Après de grosses tensions apparues suite aux discussions très compliquées de l’été dernier, Carnevali, le nouveau directeur juventino, souhaite renouer de bonnes relations avec la direction du PSG. Le but sera donc de trouver un accord pour permettre à Randal Kolo Muani d’être présent avec le groupe de Luciano Spalletti pour le stade de présaison de la Juventus. Un stage qui débute le 13 juillet prochain. GDS conclut en indiquant que Luis Campos devrait être présent sur place.

Pour rappel, les discussions portent sur un prêt avec une obligation d’achat qui pourrait s’élever à environ 40 millions d’euros. Le joueur de 27 ans est, de son côté, déjà d’accord avec la Juve sur les bases d’un contrat de quatre ans (5 millions d’euros annuels).