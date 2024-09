Mercato : Résiliation de contrat pour Colin Dagba

Le mercato estival 2024 a fermé ses portes et le PSG connaît encore du changement. Après le départ de Danilo Pereira, c’est au tour de Colin Dagba de plier bagage après la fermeture des portes du marché des transferts.

Si le mercato estival a fermé ses portes pour la majorité des championnats européens, nos voisins belges peuvent continuer à faire leurs emplettes jusqu’au 6 septembre prochain. C’est dans ce contexte que, selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le KV Beerschot, en première division belge. Lanterne rouge du championnat local avec cinq défaites et un match nul en six rencontres de Jupiler League, le KV Beerschot devrait recruter Colin Dagba libre de tout contrat. En effet, le latéral droit est attendu ce mercredi 4 septembre pour passer sa visite médicale et signer son contrat de deux ans. Pour que l’opération se fasse et soit facilitée, Colin Dagba a trouvé un accord avec le PSG afin de résilier son contrat, courant jusqu’en juin 2025.

Arrivé au PSG dans la catégorie U19 en provenance de l’US Boulogne en 2016, Colin Dagba n’a jamais su s’imposer avec les professionnels Rouge & Bleu. Le joueur qui fêtera ses 26 ans le 9 septembre prochain a disputé 77 rencontres toutes compétitions confondues, comptant 1 but et 6 passes décisives depuis son intégration dans la cour des grands en 2018/2019. Nos confrères du Parisien soulignent désormais la présence de deux joueurs dans le loft : Vimoj Muntu wa Mungu et Louis Mouquet. Les deux titis parisiens pourraient profiter des marchés qui restent ouverts : la Belgique (jusqu’au 06/09), la Grèce (jusqu’au 14/09) et le Portugal (16/09).