Mercato : retournement de situation pour Renato Sanches?

Libre de tout contrat, Renato Sanches cherche désormais un nouveau point de chute. Et le milieu de terrain pourrait retrouver le Portugal.

Malheureusement, malgré plusieurs prêts, tous infructueux, Renato Sanches peine à rebondir. Le milieu de terrain, déjà âgé de 29 ans, ne cesse d’enchaîner les blessures. Une série noire qui a convaincu le Paris Saint-Germain de le libérer de sa dernière année de contrat. Et alors que l’on annonçait tout proche de rejoindre la Liga, l’ancien lillois devrait finalement rebondir du côté de son pays natal.







En effet, selon Foot Mercato, Renato Sanches s’était rapproché de Getafe. Le 15e de Liga lui avait bien proposé un contrat, mais il devrait bien retrouver le Portugal dans les prochains jours. Selon A Bola Renato Sanches serait en discussions avancées avec l’Estrela Amadora. Le club lusitanien devrait rafler la mise dans ce dossier pour tenter de relancer un joueur en perte de vitesse, et ce, depuis bien trop longtemps.

