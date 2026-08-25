Mercato : réunion décisive entre le PSG et Liverpool ce mardi pour Bradley Barcola

Alors que le mercato touche à sa fin, Bradley Barcola espère toujours signer à Liverpool. Une réunion importante aurait d’ailleurs eu lieu entre les deux clubs ce mardi.



Si Luis Enrique et Luis Campos ne sont pas fermés à l’idée de recruter en cette fin de mercato, ce sont surtout les ventes qui devraient animer ce sprint final parisien. Renato Sanches, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola sont les principaux candidats au départ. Concernant ce dernier, Liverpool en a fait l’une de ses priorités. Problème, alors qu’il reste moins d’une semaine avant la clôture du mercato, un accord semble, pour le moment, assez lointain.



Liverpool continue de travailler le dossier Bradley Barcola

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Mais, à en croire The Athletic, une avancée majeure devrait bientôt avoir lieu. En effet, d’après le média britannique, une réunion très importante se serait tenue ce mardi pour Bradley Barcola. Pour le moment, les deux clubs resteraient plutôt éloignés : Liverpool proposerait au maximum 115 millions d’euros, tandis que le PSG fixerait, aux dernières nouvelles, toujours le prix de l’ancien lyonnais aux alentours des 170 millions d’euros.



Un effort rouge et bleu pourrait toutefois être envisageable autour des 140 millions d’euros. Le tout est de savoir si le club de la Mersey posera la somme nécessaire sur la table des négociations alors que le temps presse de plus en plus.