Mercato : Réunion terminée, Kvara veut rejoindre le PSG

Aurelio De Laurentiis, président de Naples, a rencontré Khvicha Kvaratskhelia ce jeudi en Allemagne. Une réunion qui n’aurait rien changé.

Le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité pour le mercato estival. Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2027, le Géorgien a d’ores et déjà un accord avec le PSG. Une situation qui ne plaît pas du tout à Aurelio de Laurentiis, président du club italien, qui souhaite conserver sa pépite pour en faire la pièce maîtresse du projet d’Antonio Conte. Via la presse, les deux hommes n’ont pas hésité à faire savoir que leur numéro 77 n’était pas sur le marché. Mais en plus de cela, Fabrizio Romano affirme qu’Aurelio De Laurentiis s’est rendu en Allemagne ce jeudi pour rencontrer Kvara et son agent. Le message lors de cette réunion a été clair : il doit rester cet été. Naples aurait même prévu d’offrir une proposition de prolongation de contrat au joueur à l’issue de l’Euro. Suffisant pour le convaincre ?

Kvara veut Paris

Selon nos confrères italiens de la Gazzetta Dello Sport, la réunion entre « Kvara » et son président n’aurait rien changé. Le joueur veut rejoindre le Paris Saint-Germain ! Les sirènes parisiennes continuent d’avoir un grand impact sur lui et son entourage. Le Napoli est désormais prêt à satisfaire ses demandes, mais sans la volonté du joueur, cela apparaît comme un mirage. De plus, le Corriere Dello Sport affirme que l’entourage du Géorgien aurait officialisé l’offre des Rouge & Bleu, ainsi que l’envie de Kvaratskhelia de jouer pour Paris. De son côté, Naples temporise et aurait proposé un pacte au clan du joueur pour que les éventuelles offres de transfert soient prises en compte l’été prochain. Le dossier devrait s’accélerer, pour le meilleur comme pour le pire, après l’Euro.