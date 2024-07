Au cours de ce mercato estival 2024, le PSG semble se pencher sur le recrutement d’un ailier notamment pour son côté gauche. Toutefois, le club de la capitale pourrait recruter un attaquant axial malgré la présence de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Si le poste de numéro 9 au PSG pour la saison 2024/2025 semblait promis à la concurrence entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le club de la capitale pourrait revoir ses plans et compter sur un recrutement supplémentaire. En effet, selon les dernières informations en date sur le sujet, le Paris Saint-Germain n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Victor Osimhen. La potentielle arrivée du Nigérian sous les cieux parisiens pourrait s’inscrire dans un jeu de chaise musicale. En effet, après le départ d’Alvaro Morata de l’Atlético Madrid pour l’AC Milan, les Colchoneros pourrait remplacer l’Espagnol avec … Randal Kolo Muani. Ainsi, une place se libèrerait dans le groupe de Luis Enrique, dont pourrait s’emparer Victor Osimhen, toujours en quête d’une porte de sortie. Par la suite et pour finir le jeu de chaises musicales, le Napoli devrait enregistrer l’arrivée de Romelu Lukaku qui retrouverait Antonio Conte. Une boucle qui ne plairait pas à l’agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda : « J’ai entendu parler d’échanges fantastiques avec Victor… comme s’il s’agissait d’un colis à livrer rapidement ! Ce colis eset le meilleur buteur de trois saison du Napoli. Un peu de respect et arrêtez les fake news !« , a déclaré l’Italien, des propos relayés par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.