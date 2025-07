Mercato : Rodrygo finalement pas dans le viseur du PSG ?

A l’occasion du mercato estival, le PSG pourrait se renforcer sur le front de l’attaque, notamment au poste d’ailier droit. Ainsi, le nom de Rodrygo a été cité, mais le club de la capitale pourrait finalement ne pas être sur la piste du Brésilien.

Les informations qui émanent au sujet du mercato estival 2025 du PSG vont toutes dans le même sens : le club de la capitale veut se renforcer en recrutant à des postes en particulier dont l’aile droite de son attaque. C’est dans ce contexte que le nom de Rodrygo a été cité. Le Brésilien du Real Madrid a été associé au Paris Saint-Germain, et d’autres clubs en Premier League dont Arsenal. Cependant, aujourd’hui, les informations de David Ornstein, journaliste pour The Atheltic, n’évoquent plus les champions d’Europe pour accueillir l’ailier de 24 ans. En effet, notre confrère britannique affirme que seul Arsenal a entrepris des travaux de fond dans ce dossier, et à avoir entamé des discussions concrètes. Du côté du Real Madrid, le départ de Rodrygo est validé par la direction et Xabi Alonso, à condition de recevoir une offre satisfaisante. Selon MARCA, le club de la capitale espagnole attendrait 80M€ pour se séparer de son ailier brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2028.