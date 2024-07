Mercato : Rui Costa prêt à lâcher la corde pour Joao Neves ?

Depuis plusieurs semaines le nom de Joao Neves ne cesse d’être associé au PSG et le dossier a tout d’un long feuilleton estival. Cependant, la fin de ce feuilleton pourrait se dessiner en voyant le président du SL Benfica accepter le départ de son joyau.

La presse en France et au Portugal est unanime : Joao Neves est la priorité du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur est particulièrement apprécié par Luis Enrique, et il souhaite quitter le SL Benfica, son club formateur. Cependant, les avancées sur ce dossier tardent car les dirigeants benfiquistes souhaitent que la clause du joueur de 120M€ soit levée afin de le laisser quitter le club. Cependant, le montant est jugé excessif par le PSG qui a déjà essuyé un refus pour une offre de 75 millions d’euros. Selon les derniers échos du côté de Record, le club de la capitale serait prêt à revoir son offre à la hausse sans pour autant atteindre les 100M€ et encore mois la clause de 120M€. Outre l’aspect financier qui peut faire durer les tractations, la volonté de Rui Costa, président du SL Benfica, de garder son joueur une saison de plus pourrait freiner les avancées. Cependant, selon O Jogo, l’ancienne gloire du football portugais pourrait rapidement se faire une raison face à la volonté de son joueur de rejoindre le PSG, et considèrerait un départ de Joao Neves comme étant de plus en plus probable. Nos confrères portugais soulignent la volonté du Paris Saint-Germain de recruter le jeune milieu de terrain de 19 ans, qui est la cible prioritaire de Luis Enrique. L’intérêt est réciproque puisque le Lusitanien souhaite poser ses valises au Campus PSG, et le coach Rouge & Bleu espère compter sur lui rapidement.