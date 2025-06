Mercato : Sans langue de bois, Randal Kolo Muani donne sa préférence pour son avenir

Le PSG continue d’affiner son effectif sur le marché des transferts notamment dans le sens des arrivées avec le dossier le plus chaud du moment : Illya Zabarnyi. Cependant, des dossiers dans le sens des départs sont également sur le bureau des dirigeants parisiens, et c’est le cas de celui de Randal Kolo Muani.

En manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a pris la direction de la Juventus Turin au cours du dernier mercato hivernal en prêt jusqu’à la fin de la saison. L’échéance a été prolongée en raison de la Coupe du Monde des Clubs à laquelle participe l’attaquant français avec les Bianconeri. Cependant, l’aventure entre Randal Kolo Muani et les turinois pourrait se prolonger davantage avec l’option d’un prêt associé à une obligation d’achat pour la saison 2025 / 2026 sur la table des dirigeants parisiens aujourd’hui. Si les pourparlers se poursuivent entre les deux clubs pour trouver la meilleure solution, le joueur de 26 ans a, sans langue de bois, donner sa préférence pour son avenir : « Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici. Je suis vraiment heureux à la Juve et je me sens bien« , a-t-il déclaré dans les colonnes de Tuttosport. Dans l’attente de trouver un accord ou un autre point de chute, Randal Kolo Muani sera à nouveau un joueur du PSG à la fin de la Coupe du Monde des Clubs de la Juve, sous contrat jusqu’en juin 2028.