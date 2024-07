❗️La PRIORITÉ de Luis Enrique et Luis Campos est de recruter un aillier créatif et décisif ! Nico Williams, Jadon Sancho et Kvicha Kvaratskhelia sont dans le viseur du PSG. ⚡️



L’idéal serait d’attirer un joueur à la fois "efficace et charismatique"



[L’Équipe] pic.twitter.com/z1F0YQALxa