Sur ce mercato estival, le PSG souhaite se renforcer sur le plan offensif, notamment sur les ailes. Si différentes pistes ont vu le jour, celle menant à Nico Williams semble sérieuse, mais compliquée.

Après le dossier Khvicha Kvaratskhelia sur l’aile gauche, le PSG a ouvert le dossier Jadon Sancho puis Nico Williams. Pour ce dernier, la piste semblait simple sur le papier. Sous contrat avec l’Athlétic Bilbao jusqu’en 2027, l’Espagnol bénéficie d’une clause libératoire à 58M€. Si le club de la capitale souhaite s’attacher les services du récent champion d’Europe avec La Roja, il faudra convaincre le joueur et passer à la caisse. Cependant, le choix de l’ailier de 22 ans semble se porter vers une poursuite de l’aventure avec son club formateur. C’est en tous cas dans ce sens que tendent les dernières informations de la presse en Espagne notamment de nos confrères de Sport. En effet, outre le retrait du FC Barcelone du dossier qui se tourne vers Dani Olmo ces derniers jours, la volonté de poursuivre de Nico Williams de poursuivre avec le club basque et y disputer une campagne d’Europa League prend de l’épaisseur. Interrogé au sujet de l’avenir de son attaquant, le coach de l’Athlétic Bilbao, Ernesto Valverde a répondu : « Je suis aussi calme qu’avant. Le marché fermera le 31 août et il reste encore un mois […] Je ne parle pas seulement de Nico, mais nous pouvons aussi améliorer notre équipe. Nous verrons bien ce qui se passera, car chaque jour il y a du nouveau dans la presse, mais il ne faut pas que cela nous affecte« .

Si la tendance est à une prolongation de l’aventure avec l’Athlétic Bilbao, que le FC Barcelone semble se retirer du dossier, le PSG reste bien la seule menace restant dans ces dernières semaines du mercato estival. Dans sa quête de renfort offensif, le club de la capitale pourrait se montrer offensif auprès du joueur afin de le convaincre et payer sa clause libératoire aux dirigeants basques.