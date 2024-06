Cet été, il devrait y avoir du mouvement au PSG que ce soit dans le sens des départs comme celui des arrivées. Milan Skriniar et Fabian Ruiz pourraient partir cet été.

Le PSG souhaite se renforcer dans tous les secteurs. Mais il compte aussi dégraisser son effectif. Pour les départs, plusieurs noms sont avancés, comme celui de Milan Skriniar. Pisté par le PSG depuis le mercato estival 2022, le défenseur central (29 ans) avait vu le club de la capitale offrir jusqu’à 80 millions d’euros à l’Inter Milan pour se l’offrir. Mais le club italien s’est montré intransigeant et a réussi à conserver son joueur encore un an. En fin de contrat le 30 juin 2023, il avait refusé de prolonger avec l’équipe milanaise, pour finalement signer libre de tout contrat au PSG l’été dernier. Mais sa première saison sous le maillot des Rouge & Bleu n’a pas répondu aux attentes. Il a déçu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le PSG souhaiterait s’en débarrasser, Luis Enrique ne comptant pas sur lui. Selon les informations de Foot Mercato, malgré une mauvaise saison, tronquée par une blessure à la cheville, Milan Skriniar conserve une belle côte sur le marché et notamment en Turquie. Fenerbahçe, Galatasaray et Besiktas seraient intéressés par une arrivée de l’ancien de l’Inter cet été, assure le média footbalistique.

L’Euro pour faire gonfler le prix de Fabian Ruiz ?

Ce dernier explique également que Fabian Ruiz pourrait aussi quitter le PSG lors du mercato estival. Inconstant depuis son arrivée au PSG lors du mercato estival 2022, même s’il a réalisé une bonne deuxième partie de saison, avec notamment à la clé des titularisations dans tous les matches importants de la fin de saison, et qu’il est apprécié en interne, notamment par Luis Enrique, le club de la capitale pourrait profiter des bonnes performances de l’ancien napolitain à l’Euro avec l’Espagne pour faire gonfler sa valeur marchande et le vendre à un bon prix en cas d’offre intéressante sur la table, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG.