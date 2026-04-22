Mercato – Stuttgart entre dans la danse pour Mathis Jangeal

Mathis Jangeal est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre d’entraînement du PSG. Le titi attise les convoitises. Stuttgart lui a présenté son projet.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque saison, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à s’y faire une place, d’autres doivent se trouver un nouveau projet pour lancer leur carrière. Cette saison, plusieurs titis ont joué leurs premières minutes en professionnels avec les Rouge & Bleu. C’est le cas de Mathis Jangeal, qui a fait deux apparitions. Il est entré en jeu en fin de match contre Auxerre en Ligue 1 le 27 septembre (2-0) et contre Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France (0-4) le 20 décembre. Alors qu’il a une proposition de premier contrat professionnel de la part de son club formateur, il n’a pas encore choisi son avenir.

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Son avenir devrait s’écrire en Allemagne

Selon L’Equipe, le milieu offensif ne devrait pas signer de premier contrat professionnel avec le PSG. Pour le futur du titi, l’Allemagne fait office de favorite pour l’accueillir, assure le quotidien sportif. Outre l’Eintracht Francfort ou Hambourg, annoncé intéressé par Mathis Jangeal ces dernières semaines, Stuttgart a pu également lui présenter son projet récemment, indique L’Equipe. Ce dernier explique que Jangeal ne devrait pas être le seul titi à ne pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Pierre Mounguengue, Adam Ayari ou Aymen Assab devraient aussi quitter le PSG sans signer professionnel, conclut L’Equipe.