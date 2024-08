Dans sa quête de renfort offensif, le PSG semble avoir coché le nom de Rayan Cherki comme potentielle recrue. Cependant, outre des tractations annoncées compliquées entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, la concurrence pourrait s’activer plus rapidement que le Paris Saint-Germain.

Après la médaille d’argent acquise avec l’Equipe de France au terme des Jeux Olympiques de Paris 2024, Rayan Cherki a effectué cette semaine son retour à l’entraînement au Groupama OL Training Center. Cependant, la décision a été prise par les dirigeants lyonnais de placer le joueur de 21 ans dans leur loft, composé de Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr. L’idée est ne prendre aucun risque de blessure pour un joueur qui entre dans sa dernière année de contrat, et semble être poussé vers la sortie. Cependant, Rayan Cherki va suivre un programme de préparation physique. Si le nom du milieu offensif français est associé au Paris Saint-Germain depuis le début du mercato estival 2024, la transfert pourrait ne pas être si simple que cela, malgré l’accord du joueur, et un point d’entente autour de 15 millions d’euros entre les deux clubs, trouvé et annoncé au mois de juin. A moins de deux semaines de la fermeture des portes du marché des transferts, l’opération prend du plomb dans l’aile, en raison des mauvaises relations entre les deux présidents que sont Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste Loïc Tanzi affirme qu’aujourd’hui, le but côté lyonnais est de ne pas vendre au PSG, mais le transfert pourrait tout de même se faire en fin de mercato, tant le club rhodanien est dans la nécessité de se séparer de Rayan Cherki, afin de ne pas le perdre librement l’été prochain.

La concurrence, autre frein à la piste Rayan Cherki pour le PSG ?

En plus des mauvaises relations entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor qui pourraient freiner ou faire capoter le potentiel transfert de Rayan Cherki, la concurrence entrerait désormais dans la danse. En effet, selon nos confrères britanniques de The Athletic, Fulham aurait fait parvenir une offre de 14M€ à l’Olympique Lyonnais pour le Français de 21 ans. Une offre à peu près équivalente à l’accord trouvé et annoncé au mois de juin dernier avec le PSG. Cependant, un autre son de cloche résonne concernant cette information. C’est Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato qui affirme que pour Fulham, « le deal est off depuis 48h« . Si l’OL s’attend à du mouvement pour Rayan Cherki jusqu’aux derniers instants du mercato, sa mise à l’écart dans le loft « pourrait inciter les clubs intéressés à tenter d’obtenir l’international espoirs français à un prix dévalué« .

[MàJ]

Un deal off avec Fulham et le PSG ? C’est en tous cas ce qu’assure Abdellah Boulma, journaliste et suiveur du club de la capitale, qui affirme que « le PSG ne prendra aucune initiative pour enrôler Rayan Cherki. Dossier clos« . La principale raison pour le Paris Saint-Germain réside dans sa volonté ne pas entrer en négociation avec John Textor.