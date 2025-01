A l’occasion de ce mercato hivernal 2025, le PSG s’est séparé de Randal Kolo Muani. Une opération qui a permis au club de la capitale de boucler l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et à l’attaquant français de retrouver un rôle important dans un vestiaire, celui de Thiago Motta.

C’est donc à la Juventus Turin que Randal Kolo Muani va tenter de se relancer jusqu’à la fin de cette saison 2024/2025. S’il a perdu la confiance de Luis Enrique au PSG, l’attaquant français semble avoir été séduit par le discours de Thiago Motta à en croire le choix fait par l’ancien de l’Eintracht Francfort, et les dernières informations avant son envol pour Turin. Si les images sont sorties et la visite médicale effectuée, reste à savoir quand est-ce que l’international français pourra débuter avec le club de la Vieille Dame ? Ce samedi (18h), la Juve affronte l’AC Milan à domicile à l’occasion de la 21e journée de Série A. L’occasion pour Randal Kolo Muani de démarrer son aventure italienne ? Thiago Motta, ravi de l’arrivée du joueur, a répondu en conférence de presse d’avant-match ce vendredi : « Je suis content de l’arrivée de Kolo Muani. On attend les papiers pour le transfert, et si tout va bien, il sera avec nous demain, sinon, on l’aura dès le prochain match« . Le prochain match pour la Juventus Turin sera un déplacement à Bruges pour la septième journée de Ligue des Champions, rencontre pour laquelle les transférés de ce mercato hivernal 2025 ne sont pas qualifiés. Ainsi, la prochaine ouverture pour les débuts de Randal Kolo Muani avec la Juve sera le 25 janvier prochain, sur la pelouse du Stade Diego Armando Maradona de Naples, à l’occasion d’un gros déplacement pour la 22e journée du championnat d’Italie. De quoi mettre le joueur toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, directement dans le grand bain.