Mercato – Thomas Cordier va quitter le PSG pour le Red Star

Ces dernières semaines, plusieurs titis ont décidé de quitter le PSG pour lancer leur carrière. Ce sera également le cas de Thomas Cordier.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation du monde. Malheureusement pour les titis, tous ne peuvent pas prétendre à avoir une place dans l’équipe première des Rouge & Bleu. Certains décident alors de quitter leur club formateur pour tenter de lancer leur carrière ailleurs. Ce devrait être le cas pour Thomas Cordier. Intégré au groupe Espoirs du club de la capitale cette saison, le latéral gauche (19 ans) devrait prendre la direction du Red Star, selon les informations du Parisien et de L’Equipe.

Un contrat de trois ans l’attend

Le quotidien francilien explique que le joueur, qui avait d’autres pistes, n’avait pas de perspective avec l’équipe première du PSG et a donc fait le choix de le quitter, lui qui était arrivé chez les U9 et qui a disputé les dernières campagnes de Youth League en tant que titulaire. De son côté, le quotidien sportif indique que le PSG et le Red Star discutent afin de finaliser un transfert en échange d’un pourcentage à la revente. Un contrat de trois ans l’attendrait dans le club de Ligue 2.