Mercato : Tottenham prêt à doubler le PSG sur le marché des transferts ?

Le PSG a terminé sa saison 2024 / 2025 et retrouvera la compétition le 13 août prochain (21h sur Canal +) avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Cependant, Parisiens et Londoniens pourraient croiser le fer avant cette date. En effet, sur le marché des transferts, le dossier le plus chaud pour le Paris Saint-Germain reste celui d’Illia Zabarnyi afin de renforcer son arrière garde. Cependant, les dirigeants des Cherries font durer les négociations dans le temps en restant inflexibles sur le montant qu’ils attendent : 70M€. Un montant que le PSG n’est pour le moment pas prêt à payer, faisant des tournants autour de 60 millions d’euros, toutes refusées par Bournemouth jusque-là. Les négociations âpres entre les deux clubs sont vues par les dirigeants de Tottenham comme une ouverture. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, les Spurs seraient prêts à payer les 70M€, dans le cas où Illia Zabarnyi s’ouvrirait à l’idée de rejoindre le club londonien. Car oui, si le PSG fait de l’international ukrainien sa priorité pour renforcer sa défense, ce dernier fait du club champion d’Europe sa priorité pour poursuivre sa carrière. Reste à savoir si dirigeants parisiens et Cherries tomberont d’accord, et si le joueur de 22 ans restera patient tout au long du mercato.