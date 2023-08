Alors que le mercato estival 2023 bat son plein, le dossier Harry Kane n’est pas prêt de se terminer et le PSG pourrait continuer d’espérer. En effet, malgré une avance annoncée sur la piste, le Bayern Munich aurait vu sa dernière offre refusée par Tottenham.

Depuis de longues semaines maintenant, Harry Kane est annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. Une piste qui s’insère parfaitement dans la quête de renfort offensif du club de la capitale. Cependant, les dirigeants parisiens font face à des freins et pas des moindres. En effet, le champion de France doit composer sur cette piste avec les attentes sur le plan financier du président de Tottenham, Daniel Levy, la volonté première du joueur qui serait de rejoindre la Bavière, mais aussi avec la concurrence du Bayern Munich. Le club de Bundesliga dispose d’une avance conséquente dans ce dossier, poussée notamment par le souhait d’Harry Kane de les rejoindre. Cependant, le champion d’Allemagne, comme le PSG, doit faire face aux exigences financières des dirigeants de Tottenham. En ce sens, la dernière offre en date de la part des Bavarois aurait été refusée par leurs homologues londoniens selon nos confrères britanniques de The Athletic.

Après une rencontre à Londres la semaine dernière entre dirigeants du Bayern Munich et de Tottenham, les deux boards ne sont pas parvenus à se mettre d’accord. Si l’offre bavaroise a été améliorée par rapport aux deux précédentes, celle-ci ne suffirait toujours pas au patron des Spurs afin de lâcher son attaquant star. En effet, Daniel Levy aurait repoussé une proposition du Bayern Munich qui était inférieure de 29,2 millions d’euros à ses attentes, toujours selon The Athletic. C’est la troisième fois depuis le début de ce mercato estival que les dirigeants munichois voient leur offre repoussée par leurs homologues de Tottenham, ce qui pourrait signifier la fin de la piste. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Allemagne, le Bayern Munich a formulé sa dernière offre et pourrait ne pas aller plus loin. C’est en tous cas ce qu’affirme Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, qui souligne que cette offre était de plus de 100 millions d’euros bonus compris.

A l’heure où Gonçalo Ramos est sur le point de s’engager pour cinq ans avec le Paris Saint-Germain, les espoirs parisiens pourraient bien renaître si Nasser Al-Khelaïfi parvient à convaincre son homologue Daniel Levy avec qui il entretient de bonnes relations, mais aussi et surtout, Harry Kane.