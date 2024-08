Le PSG retrouve la compétition ce vendredi (20h45 sur DAZN) avec la 1ère journée de Ligue 1 face au Havre. En parallèle, les dirigeants parisiens continuent de travailler sur le marché des transferts, dans le sens des départs, et des arrivées.

Le PSG reste en quête de renfort offensif et les pistes actives depuis plusieurs semaines continuent d’être alimentée par les différents suiveurs du mercato. Pour le dossier Jadon Sancho, les informations affluent encore à ce stade du mercato. Selon les derniers échos de la presse, l’international anglais est intéressé à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Une information qui va dans le sens de celle de Fabrizio Romano qui affirme ce vendredi que les dirigeants parisiens ont échangé avec le clan de Jadon Sancho au mois de juillet. Des discussions qui semblent donc avoir été constructives du côté du joueur. Toutefois, si le dossier peine à avancer concrètement, le journaliste italien souligne que tout reste ouvert pour l’avenir de l’Anglais de 24 ans, et que des choses pourraient se produire avant la fin du mercato. Si le PSG est le seul club associé à ce dossier, d’autres options existent pour Jadon Sancho, et aucune décision n’a encore été prise. A ce stade du feuilleton, le Paris Saint-Germain n’aurait toujours pas envoyé d’offre officielle, malgré des échanges réguliers et maintenus avec Manchester United, notamment pour le dossier Manuel Ugarte.