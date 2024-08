Placé dans le loft du PSG cet été, Ilyes Housni va disputer la saison 2024-2025 de Ligue 1 avec une autre formation française.

Considéré comme l’un des grands espoirs de la formation parisienne au poste d’attaquant, Ilyes Housni doit désormais lancer sa carrière. Âgé de 19 ans, l’international Espoir marocain sort d’un prêt non concluant à Al-Sadd au Qatar (6 rencontres disputées), où il a notamment été freiné par une blessure à un genou (déchirure partielle du ligament croisé). À son retour de prêt, le Titi a été directement placé dans le loft du PSG cet été. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, Ilyes Housni était donc invité à se trouver un nouveau club pour cette saison 2024-2025.

Un prêt avec option d’achat de 2M€

Comme rapporté par plusieurs médias, l’attaquant parisien était pressenti pour rejoindre Le Havre. Et selon les informations de Foot Mercato, tout est bouclé pour l’arrivée d’Ilyes Housni au HAC. Le joueur de 19 ans a passé avec succès sa visite médicale et sera prêté avec une option d’achat non obligatoire de 2M€. Le PSG prendra en charge l’intégralité du salaire du joueur, précise FM. Une information confirmée par L’Equipe dans son édition du jour. La venue d’Ilyes Housni se finalisait hier soir et sa signature doit avoir lieu ce mercredi. « Housni avait marqué contre le HAC le 8 février 2023 en U19 et fait apprécier ses qualités de vitesse, de vivacité, comme sa capacité à résister au contact malgré son petit gabarit », rappelle L’E.