Mercato – Trois clubs s’intéressent à Danilo Pereira

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 au PSG, Danilo Pereira n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. L’international portugais serait dans le viseur de trois cadors européens.

Si Danilo Pereira n’est pas le nom le plus ronflant de l’effectif du PSG, l’international portugais est un joueur que tout club aimerait avoir. Professionnel, il ne crée jamais de problèmes et est même l’un des plus appréciés du vestiaire, preuve en est sa place dans les vice-capitaines la saison dernière. L’ancien du FC Porto n’hésitait également pas à recadrer ses coéquipiers sur le terrain quand il le fallait. Replacé en défense centrale, lui le milieu de terrain de formation, depuis quelques saisons, il répondait toujours présent quand on faisait appel à lui. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu, il a été invité à quitter le club de la capitale, n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique.

Deux clubs espagnols et un portugais

Son nom a été associé à plusieurs clubs, dont Al-Ittihad et le FC Porto, Danilo Pereira devrait quitter le PSG d’ici la fin du mercato. Alors que la piste menant à l’Arabie saoudite semble s’être refroidie, le joueur ne souhaitant pas rejoindre le championnat saoudien, il semblerait que trois clubs souhaitent s’offrir les services de Danilo Pereira. En effet, selon les informations de RMC Sport, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le FC Porto souhaiteraient enrôler le milieu de terrain d’ici demain soir. Le média sportif ne donne pas plus de détails sur les possibles offres de ces trois équipes. Pour la dernière cité, c’est une surprise puisque son président, André Villas-Boas, avait expliqué, il y a quelques jours, s’être retiré du dossier après avoir discuté avec le PSG. « Nous n’avons pas de nouvelles pour Danilo. C’est un joueur du PSG. Nous avons manifesté notre intérêt pour sa signature il y a environ un mois et demi. Vu les valeurs que le PSG nous a montrées, nous nous sommes immédiatement retirés des négociations. »