Mercato – Trois joueurs proches de rejoindre le PSG ?

Si le PSG s’est montré calme depuis le début du mercato, il devrait accélérer dans les prochains jours. Selon Daniel Riolo, trois joueurs devraient prochainement rejoindre le club de la capitale.

Depuis le début du mercato, le PSG n’a signé qu’un seul joueur, Matvey Safonov en provenance de Krasnodar contre 20 millions d’euros. Chaque jour, le club de la capitale est associé à de nombreux joueurs. Mais pour l’instant, rien de concret. Le dossier le plus proche d’aboutir est celui de Joao Neves. Le PSG et Benfica seraient proches de trouver un accord pour le transfert du jeune milieu de terrain (19 ans). Les Parisiens offriraient 70 millions d’euros plus Renato Sanches pour s’offrir les services de l’international portugais. L’officialisation devrait intervenir la semaine prochaine.

L’ailier est un profil de titulaire

Mais selon Daniel Riolo, le mercato du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Outre Joao Neves, le club de la capitale devrait s’offrir deux autres joueurs. Présent dans l’After sur RMC, le polémiste a indiqué que le club de la capitale allait recruter un défenseur et un ailier. « Un ailier avec profil vedette. Pas avec un profil, je viens pour être remplaçant. Je n’ai pas le nom, sinon je le dirais. On sait les noms sur lesquels ils sont, mais c’est plutôt un profil vedette. Et pareil pour le défenseur. Donc, a priori, c’est trois joueurs. »