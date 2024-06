Mercato : Ugarte et Rashford, destins croisés ?

Sur le départ côté PSG, Manuel Ugarte intéresse Manchester United et pourrait plier bagages pour les Reds Devils. Dans le sens inverse, Marcus Rashord est sur les tablettes du PSG.

L’été dernier, le PSG cassait sa tirelire pour s’attacher les services de Manuel Ugarte contre la levée de sa clause libératoire de 60M€. Après un début de saison canon, la sentinelle de 23 ans a perdu sa place de titulaire indiscutable et a connu une certaine baisse de régime. Si son temps de jeu reste « raisonnable » avec 51% des minutes jouées, le numéro 4 n’a été titularisé lors d’aucun gros matchs dans cette seconde partie de saison et a semblé être l’ombre de celui qu’il était en août. Un profil pas adapté pour Luis Enrique, qui ne voudrait plus de lui. Et le PSG dans tout ça ? Fabrizio Romano, le spécialiste du mercato, indique que l’Uruguayen a des chances de quitter le PSG cet été car le club est prêt à le vendre en cas de bonne proposition. Manchester United, très intéressé, a donc pris contact avec Paris. La discussion a porté sur plusieurs joueurs dont Manuel Ugarte, et un certain Marcus Rashford.

Rashford bientôt au PSG ?

Selon Mark Goldbridge, lors de la discussion entre United et le PSG pour Ugarte, le nom de Rashord a été mentionné. En situation délicate du côté des Red Devils, conspué et critiqué par une majorité des fans, l’ailier n’est plus en odeur de sainteté à Old Trafford. Une information à prendre au sérieux, d’autant plus que le joueur a déjà été affilié plusieurs fois au club de la capitale par le passé. Le très fiable Ben Jacob affirme que le dirigeants parisiens surveillent sa situation, et que les Rouge & Bleu envisageront sérieusement un transfert si le joueur informe directement le PSG qu’il souhaite les rejoindre.