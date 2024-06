Alors qu’un feuilleton semble débuter entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia, celui-ci, en coulisse, serait déjà bien avancé vers sa fin. C’est en tous cas ce qu’annonce la presse italienne.

Après les dernières déclarations de son entourage, l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia du côté de Naples s’assombrit. Malgré le communiqué officiel de son club qui lui ferme la porte à un départ, le Géorgien de 23 ans serait on ne peut plus proche du Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, qui avance un accord verbal entre le joueur et le PSG pour un contrat à hauteur de 8 millions d’euros par an, soit le double des émoluments proposés par Naples pour une prolongation. A noter que dans son contrat actuel, le joueur touché 1,5 million d’euros par an. La perte de Khvicha Kvaratskhelia ajoutée au probable départ de Victor Osimhen n’est pas envisageable pour la direction du Napoli, qui préfère se séparer de l’attaquant nigérian, si un choix était à faire. Cependant, et toujours évoqué dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, une véritable cassure existerait entre l’ailier de Naples et sa direction.

Un coup de sang ou l’apaisement ?

En réaction aux dernières déclarations de l’entourage du joueur, Naples s’est fendu d’un communiqué on ne peut plus ferme : « En référence aux déclarations de l’agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, et de son père Badri, le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de trois ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n’est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pères qui décident de l’avenir d’un joueur sous contrat avec Naples mais bien le club !!! Fin de l’histoire« . Quelques lignes limpides auxquelles devraient s’ajouter une rencontre en Allemagne durant cet Euro 2024 entre le directeur sportif napolitain Giovanni Manna, Khvicha Kvaratskhelia, et son agent, Mamuka Jugeli. Preuve, s’il le fallait, que la situation semble complètement échapper aux dirigeants du Napoli.