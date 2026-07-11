Le PSG est à la recherche d’un attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos. Le nom de Ferran Torres avait été avancé. Le club de la capitale aurait trouvé un accord avec l’international espagnol.

Le mercato du PSG n’a pas encore vraiment commencé. Il devrait s’accélérer d’ici la fin de la Coupe du monde. Il a tout de même officialisé le départ de Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan pour 75 millions d’euros. Le club de la capitale est à la recherche d’un joueur pour remplacer l’international portugais. Ces dernières semaines, le nom de Ferran Torres avait été avancé. Cette piste n’avait pas trop fait l’actualité mais a pris un nouveau tournant ces dernières heures. En effet, selon les informations de Sky Sports Italia, les doubles champions d’Europe auraient trouvé un accord avec l’international espagnol, actuellement à la Coupe du monde, sur un futur contrat. Son club, le FC Barcelone, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, sait que sa prolongation s’annonce difficile et a déjà anticipé un possible départ avec le futur recrutement de Karim Adeyemi.

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Luis Enrique pousse dans ce dossier

Le média sportif italien explique que, du côté du PSG, ce serait Luis Enrique qui aurait poussé pour cette arrivée. Le coach parisien apprécie depuis longtemps le profil de Ferran Torres, qu’il avait régulièrement sélectionné lorsqu’il était à la tête de l’Espagne. Luis Enrique espère désormais voir les négociations avec le FC Barcelone aboutir rapidement, conclut Sky Sports Italia.