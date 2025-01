Mercato : Un ancien du PSG de retour en Ligue 1

Si le mercato hivernal du PSG semble se calmer depuis l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, d’autres clubs en Ligue 1 poursuivent leurs emplettes. Pour se faire, l’AS Monaco pourrait piocher parmi les anciens du Paris Saint-Germain.

Formé au Paris Saint-Germain et joueur du club de la capitale jusqu’en 2022, Eric Junior Dina Ebimbe a rejoint l’Eintracht Francfort il y deux ans et demi. Depuis le début de cette saison 2024/2025, le temps de jeu du titi parisien est réduit, ce qui l’aurait poussé à entamer une réflexion quant à son futur. Ainsi, ce dernier est envoyé du côté de l’AS Monaco, qui serait sur le point de conclure le dossier. En effet, selon les dernières informations de nos confrères de Foot Mercato, l’actuel troisième de Bundesliga et le club de la principauté « ont désormais trouvé un accord pour un prêt payant avec option d’achat« . Pour rappel, selon les dernière informations en date sur le dossier, le PSG aurait inclus un pourcentage à la revente, qui pourrait donc rapporter des liquidités en cas de transfert l’été prochain, qui viendra s’ajouter aux indemnité de formation. Pour le moment, Eric Junior Dina Ebimbe devrait donc finir la saison 2024/2025 avec l’AS Monaco et pourrait croiser le chemin de son club formateur le 7 février prochain à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.

En attendant le mercato estival 2025 et les prochains mois avec l’AS Monaco, le titi parisien reste sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2027.