Mercato – Un appel du pied de Désiré Doué au PSG ?

Désiré Doué est l’une des révélations de la saison de Ligue 1. Le jeune milieu offensif de Rennes est annoncé dans le viseur du PSG. A-t-il envoyé un message subliminal au PSG sur Instagram ?

Le PSG est toujours à la recherche de joueurs pour renforcer son effectif. Depuis le dernier mercato estival, le club de la capitale ne cherche plus forcément des grandes stars, mais des jeunes à fort potentiel qui pourrait exploser sous le maillot Rouge & Bleu. Cela a été le cas avec Bradley Barcola l’été dernier. Recruté contre 50 millions d’euros à Lyon après six mois en professionnel, il a réussi à s’installer comme un joueur très important du onze de Luis Enrique et a été récompensé de sa très bonne saison par une convocation avec l’équipe de France pour participer à l’Euro 2024 en Allemagne. Les dirigeants parisiens comptent bien poursuivre leur recrutement de jeunes talents français et pisteraient Leny Yoro (Lille) et Désiré Doué (Rennes).

Des images de son match au Parc contre le PSG

Ce dernier, qui est l’un des meilleurs jeunes joueurs de Ligue 1 depuis ses débuts en professionnel à l’âge de 17 ans, attise les convoitises des plus grands clubs, dont le PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club breton, il pourrait quitter son club formateur cet été. Ces dernières heures, le milieu offensif (19 ans) a posté une vidéo du compte Football Memo sur sa story Instagram. Dans cette dernière, une voix off débite un texte sur l’ambition sur des images de Désiré Doué au Parc des Princes lors du match de championnat entre le PSG et Rennes cette saison. « L’envie, c’est la clé. Les gens pensent que ça joue à l’intelligence, au talent. Non, ça se joue à l’envie. J’avais envie de brûler les planches. J’avais envie de faire cela. On m’a dit, c’est trop tôt. Les mêmes m’ont dit ensuite : C’est trop tard. Est-ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent : n’écoutez jamais ceux qui vous disent que vous avez trop d’ambition, que vos rêves sont trop grands. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand quand on est jeune, parce que la vie, elle s’occupe de réduire vos ambitions. » Un appel du pied pour le PSG ? Réponse dans les prochaines semaines.