Ciblé par le PSG pour renforcer son secteur défensif, le défenseur du LOSC, Leny Yoro, sera placé sur la liste des transferts cet été.

Le PSG est à la recherche d’un nouveau défenseur central. Entre la blessure longue durée de Lucas Hernandez, le retour tardif de Presnel Kimpembe et les difficultés affichées cette saison dans le secteur défensif, les dirigeants parisiens se penchent sérieusement sur le recrutement d’un défenseur central. Et à ce jour, une seule piste sérieuse se détache, celle menant à Leny Yoro, déjà dans le viseur des Rouge & Bleu l’hiver dernier. Cependant, la concurrence sera rude dans ce dossier avec notamment l’intérêt du Real Madrid ou encore de Manchester United.

Olivier Létang confirme un bon de sortie pour Leny Yoro

Et alors qu’il lui reste un an de contrat, soit jusqu’en juin 2025, le défenseur de 18 ans n’a pas prévu de prolonger son bail avec son club formateur. Et afin de ne pas le voir partir libre à l’été 2025, le LOSC a décidé de placer l’international Espoirs français sur la liste des transferts. Lors de la conférence de presse de présentation de Bruno Génésio ce mercredi, le président des Dogues, Olivier Létang, a confirmé que Leny Yoro avait un bon de sortie pour cet été. « On a deux joueurs qui ont un bon de sortie avec Leny (Yoro) et Jonathan (David) », a brièvement déclaré l’ancien dirigeant parisien.

Si le Real Madrid semble avoir les faveurs du joueur, la relation entre le PSG et son agent Jorge Mendes pourrait également avoir son importance dans ce dossier. Il faudra aussi surveiller Manchester United, qui aurait déjà formulé une offre de 60M€ pour le défenseur d’1m90 selon certaines sources. Mais les dirigeants du LOSC pourraient profiter de la rude concurrence dans ce dossier pour faire monter les enchères dans le transfert de Leny Yoro (évalué à 50M€ par Transfermarkt).